Trump raser på Twitter: – Biden er en person med lav IQ

«Vi kommer til å vinne dette valget. Ingen vil la en person med lav IQ ha ansvar for landet vårt, og Sleepy Joe er definitivt en person med lav IQ!», skrev Donald Trump på Twitter søndag ettermiddag.

Tweeten kom kun noen minutter etter at Trump viste misnøye med at Joe Biden vil forbedre det offentlige helsevesenet i USA.

«Korrupte Joe Biden bekreftet at han vil gi UBEGRENSET helsehjelp til ulovlig innvandrere. Dette vil ødelegge systemet vårt og bringe millioner av mennesker til USA», skrev Trump i en tweet.

I en meningsmåling gjort for New York Times taper Trump oppslutning i de seks vippestatene som i 2016 ga ham seieren over Hillary Clinton.

Målingen inkluderer nesten 4.000 registrerte velgere i Michigan, Wisconsin, Florida, Pennsylvania, Arizona og North Carolina. I alle seks statene har utfordreren, demokraten Joe Biden, en ledelse på minst 6 prosent.