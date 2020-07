NHO-forbund i klinsj om offentlig ansatte

NORSK INDUSTRI-SJEF: Stein Lier-Hansen. Foto: Are Haram

Stein Lier-Hansen provoserte arbeidstakersiden kraftig da han tok til orde for at offentlig ansattes viktigste bidrag i koronadugnaden, var å bli færre, i et intervju med NTB søndag.

– Absurd og respektløst overfor folk som nå har arbeidet nesten døgnet rundt, uttalte Fagforbundets leder Mette Nord.

Men også blant hans egne i arbeidsgiverorganisasjonen NHO møter Lier-Hansen motbør. Næringspolitisk direktør Nils-Ola Widme i søsterorganisasjonen Abelia, foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO, erklærer seg helt uenig i utspillet fra Lier- Hansen.

– Omstilling i offentlig sektor er helt nødvendig, men da må vi ikke skape ideologiske fronter og snakke offentlig ansatte ned. Det er kontraproduktivt, sier Widme til NTB.

– Vårt budskapet er at nei, offentlig ansattes bidrag til dugnaden er ikke å bli færre, understreker Widme.

– Lite raffinert

Lier-Hansen uttalte han forstår de som opplever at det først og fremst er de ansatte i privat sektor som har tatt støyten under koronadugnaden ved permitteringer og trusler om nedbemanning, mens offentlig ansatte har hatt trygghet for jobbene sine.

– Med tanke på dugnadsdebatten, så bør offentlig ansatte kanskje akseptere at det blir noen færre av dem for å hjelpe samfunnet fremover igjen, uttalte Lier-Hansen.

Han mener det om ti år bør være 15 prosent færre ansatte i offentlig sektor. Særlig mener han kuttene må tas i sentralforvaltningen og i landets direktorater og tilsyn.

Abelias Nils-Ola Widme avviser at offentlig sektor i fremtiden kan ha 15 prosent færre ansatte.

– De store sektorene er helsetjenester og utdanning, og alle er enige om at der kan vi i hvert fall ikke bare kutte 15 prosent. Samtidig er det umulig å kutte 15 prosent i offentlig sektor uten å kutte der det jobber flest folk. Det er slett ikke i tilsyn og sentralforvaltning, sier han.

– Hvis vi bare kutter antall ansatte, så rakner velferdsstaten. De som vil ha en mindre offentlig sektor, må bli litt mer raffinerte enn å bare rope på kutt og sammenslåinger, legger han til.

Avviser «supertilsyn»

Widme mener heller ikke det er mye å hente på å slå sammen tilsyn.

– Hadde dette vært en god idé, kunne vi bare lage ett supertilsyn. Vi kan sikkert få noen minimale gevinster, men fusjoner er en altfor enkel løsning av et komplekst problem, mener Widme



– Så vårt budskapet er, nei, offentlig ansattes bidrag til dugnaden er ikke å bli færre. Offentlige ansattes bidrag til dugnaden er derimot å bli bedre på kjerneoppdraget de har ansvar for. Hver dag. Resten av karrieren. Det offentlige består av hundrevis av kunnskapsbedrifter. Effektivitet handler om at hver kunnskapsmedarbeider må «brukes» og videreutvikles så optimalt som mulig, i samfunnets interesse, sier Widme.

Han advarer også mot å bygge opp under motsetninger mellom offentlig og privat sektor.

– Da får vi en ideologisk debatt. Da blir all forbedring av velferdsstaten oppfattet som propaganda fra høyresiden og næringslivet, istedenfor det som burde være en selvfølge for enhver fagetat i offentlig sektor, sier Widme.

