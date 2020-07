Boris Johnson vil ta en «Roosevelt»

Statsministeren i Storbritannia, Boris Johnson, mener at landet trenger en «Roosevelt-tilnærming» i kjølvannet av coronakrisen, og planlegger en massiv økning i offentlige utgifter, melder CNBC mandag.

Johnson referer dermed til den tidligere amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelt, som ble valgt som president under den store depresjonen, og kunngjorde en rekke offentlige prosjekter for å få fart i økonomien under programmet «New Deal».

På mandag kunngjorde Johnson et program for å bygge skoler verdt 1 milliard pund.

I tillegg uttalte Johnson at han ville legge frem flere offentlige byggeprosjekter allerede på tirsdag.

Corona-nedtur

I et intervju med Times Radio mandag sa Johnson at coronakrisen hadde vært et «absolutt mareritt for landet», men at det nå må investere i infrastruktur, transport og andre prosjekter.

– Jeg tror at vi trenger en Roosevelt-tilnærming, fortsatte han.

Johnson fulgte opp med at nøysomhet ikke ville være en god strategi for Storbritannia.

Prognoser fra Det internasjonale pengefondet viser at bruttonasjonalproduktet vil reduseres med 10,2 prosent i år, før det vil vokse 6,3 prosent neste år.