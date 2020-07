Støre avviser å danne regjering med MDG eller Rødt

I et intervju med Klassekampen tirsdag sier Støre at det er SV og Sp som er Arbeiderpartiets klare samarbeidspartnere i en regjering. Han sier klart nei til å danne regjering med Miljøpartiet De Grønne (MDG) eller Rødt etter valget i 2021.

– Ap vil utvikle vår største næring, MDG vil avvikle den. Da er det vanskelig å sitte i regjering sammen, sier Støre og sikter til oljeindustrien.

Støre legger til at Rødt er et parti som fram til nå har sagt de ikke ønsker å sitte i regjering, mens MDG ikke har villet si hvilken side i politikken de tilhører. Han sier partiene bør gå noen runder med seg selv før han kan gi noen mer presise svar på mulige samarbeid i framtiden.

Jonas Gahr Støre sier imidlertid at han ikke har lukket døra for KrF, selv om partiet tok et klart valg til høyre i fjor.

– Jeg har respekt for at KrF har tatt sitt valg. Skulle de komme til å revurdere det valget, vil vi selvfølgelig lytte til det, sier han.

(©NTB)