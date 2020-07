Raymond Johansen: Samarbeid med MDG er fornuftig

– Vi bør i hvert fall ikke dytte MDG mot Høyre, svarer han i et NRK -intervju på spørsmålet om Arbeiderpartiet bør åpne for å regjere sammen med Miljøpartiet De Grønne.

Han understreker at det er gode muligheter for samarbeid med MDG.

– Om det er regjeringssamarbeid eller ikke, det er en annen skål. Men å finne konstruktive samarbeid, gjerne med avtaler, det er fornuftig, sier han.

Han advarer mot Senterpartiets angrep på miljøpartiet.

– Måten Sp snakker om MDG på, for å ta flere Frp-stemmer i distriktene, er man ikke tjent med på sikt, mener Johansen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har uttalt at partiet ikke åpner for å danne regjering med MDG etter valget neste år, men at planen er å samarbeide med SV og Sp. Johansen leder et byråd der Ap samarbeider med MDG og SV.

– Jeg innser at det er annerledes å samarbeide nasjonalt, hvor blant annet olje- og gasspolitikken fører til ganske stor avstand. Men man skal snakke respektfullt om hverandre, og miljøbevegelsen er en voldsom kraft, en av de sterkeste internasjonale kreftene vi har. Der må sosialdemokratiet også være med, vi må også være en del av miljøbevegelsen, sier Johansen.

