Raja vurderer å droppe lederkampen i Venstre

IKKE I KAMP?: Abid Raja varsler at han ikke vil inn i en opprivende lederkamp. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Ifølge VG var planen å fortelle om han stiller som lederkandidat under et intervju med avisa i helgen.

Deler av ferien vil han bruke på å treffe partifolk, og han tror derfor en del vil tenke at han gjør det for å søke støtte i kampen om å bli partileder.

Vil stanse spekulasjoner

– For å stanse spekulasjonene vil jeg derfor alt nå si: Jeg vurderer å ikke stille som lederkandidat på landsmøtet, sier Raja.

Han begrunner det med at han vil unngå en intern maktkamp, men sier samtidig at «mer enn 50 prosent» av ham ønsker å bli partileder.

– Det jeg frykter er ikke å tape, det er den splittende kampen jeg frykter, sier Abid Raja.

Lederdrama

Det siste året har lederdramaet rast i regjeringspartiet, noe som kulminerte i at nåværende Venstre-leder Trine Skei Grande 11. mars kunngjorde at hun ville trekke seg på Venstres neste landsmøte.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn brøt i slutten av mai tausheten og kunngjorde at han stiller som kandidat til ledervervet. I tillegg til kulturminister Abid Raja nevens næringsminister Iselin Nybø, kunnskapsminister Guri Melby og de nåværende nestlederne Ola Elvestuen og Terje Breivik som kandidater.

– Det går ikke an å avskrive noen. Fordelen er at denne gjengen, hvis vi greier å samarbeide, kan ta partiet langt over sperregrensen, sier Raja til VG.

På grunn av koronakrisen blir landsmøtet først holdt i slutten av september.

