Musk-tweet endret valgoddsen i USA dramatisk

Rap-ikonet Kanye West har lenge uttalt at det er en mulighet for at han stiller som president i ved høstens valg, og lørdag annonserte rapperen på Twitter at han kommer til å gjøre realitet av planene.

Får støtte av Elon Musk

Kanye West har i ettertid fått støtte fra noe uventet hold, Tesla-grunnleggeren har nemlig vært ute på Twitter og meldt at West har hans fulle støtte. Fra før skal de to være gode venner, og West la tidligere i juli ut et bilde på Twitter sammen med Elon Musk.

Heller West enn Trump

TV-personlighet og dollarmilliardær, Mark Cuban støtter ikke West like fullt som Musk, men skriver på Twitter at dersom valget står mellom West og Trump, så vil han gå for West. Videre fremmer også Cuban Joe Biden som president, samtidig kritiserer han Trumps håndtering av coronasituasjonen.

Oddsen redusert med tigangeren

Oddsen for at West blir president ble kraftig redusert etter Musk-tweeten. Ifølge Marketwatch gikk oddsen fra tidligere 1/500 til 1/50.