Biden vil holde USA i WHO

– Amerikanerne er tryggere når USA er engasjert i å styrke den globale helsen. På min første dag som president vil jeg gå inn i WHO igjen og gjenopprette vårt lederskap i verden, tvitret Biden.

USAs regjering ga tidligere tirsdag FN formell beskjed om at landet trekker seg ut av Verdens helseorganisasjon WHO, med virkning fra juli neste år.

– Kongressen har fått beskjed om at POTUS offisielt har trukket USA ut av WHO midt i en pandemi, tvitrer senator Bob Menendez, som er Demokratenes øverste representant i utenrikskomiteen.

POTUS er en forkortelse for USAs president.

Oppsigelsestiden er ett år, og dersom prosessen fullføres, mister WHO sin største økonomiske bidragsyter. I mellomtiden må USA innfri sine økonomiske forpliktelser, ifølge FN.

Trump varslet i mai at han ville trekke landet ut av WHO og anklaget organisasjonen for å ha sviktet under pandemien. Han kunngjorde også at USAs midler til WHO skulle fryses.

