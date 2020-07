Kanye West: - In it to win it

Rapperen Kanye West signaliserte i et intervju med Forbes onsdag at han ikke lenger støtter president Donald Trump, det melder nyhetsbyrået Reuters.

Tidligere Trump-supporter

West, som tidligere har gitt Trump sin støtte, annonserte lørdag at han gjør realitet av planene og stiller som motkandidat ved høstens presidentvalg. Artisten har tidligere gjestet Trump i Det hvite hus ikledd en «Make America Great Again»-caps.

- Jeg tar av meg den røde capsen, uttalte West med henvisning til den røde «Make America Great Again»-capsen som er hyppig brukt av Trump og hans støttespillere.

Videre uttalte West at han som alt annet han har gjort i livet, stiller som president for å vinne.

Ikke en strategi for å styrke Trumps sjanser

Rapperen benektet samtidig at hans mål var å påvirke de mørke velgerne for å svekke sjansene til demokratenes kandidat, Joe Biden. Ellers uttalte West at han er skeptisk til potensielle coronavaksiner, samtidig hevdet han og selv ha vært smittet av viruset i februar.