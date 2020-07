Goldman Sachs: - Forsinkede valgresultater kan trigge volatilitet i markedet

Goldman Sachs advarer mot at resultatene fra presidentvalget i høst kan bli forsinket, og råder derfor kundene sine til å sikre posisjonene sine ut i desember i påvente av økt volatilitet i november.

Økning i fraværsstemmer

Goldmans sjefs selskapsstrateg, David Kostin sier ifølge CNBC at en rekke faktoreren kan føre til forsinkede valgresultater, blant dem, en økning i antall fraværsstemmer (mail-in ballots) som følge av Covid-19.

- Gitt at vi forventer en økning i antall fraværsstemmer grunnet Covid-19 ser vi en risiko for forsinkede valgresultater, og følgelig vil volatiliteten kunne strekke seg til utover valgdagen, skriver David Kostin til sine klienter.

Indikatorer fra opsjonsmarkedet

Kostin har lagt merke til at investorer i opsjonsmarkedet forbereder seg på at en president kanskje ikke blir kunngjort 3. november, ettersom volatiliteten rundt valgtider er mye høyere enn ved tidligere sykluser. Kostin skriver videre at dette selvfølgelig har noe å gjøre med Covid-19, men at han spesielt har lagt merke til ekstremt høy volatilitet rett før og etter valget, noe som kan tyde på investorene tror på et usikkert utfall.

Anbefaler å sikre posisjonene

I lys av observasjonene anbefaler Kostin å sikre eksponeringen i markedet inn i desember for å demme opp for potensielle tap.

Avslutningsvis understreker han at det ved valget i år 2000 tok 34 dager før en vinner ble kunngjort. Den gang stod presidentvalget mellom George W. Bush og Al Gore.