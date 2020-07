Trump utsetter folkemøte

Utsettelsen skyldes ifølge Det hvite hus at en tropisk storm er under utvikling og ikke coronapandemien.

Store folkemøter er Trumps foretrukne måte å drive valgkamp på. Men da han holdt folkemøte i Tulsa i Ohio for noen uker siden, fikk han mye kritikk for å samle en stor folkemengde midt under coronapandemien.

Trump skulle etter planen holde et utendørs folkemøte i Portsmouth lørdag. (©NTB)