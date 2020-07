Minister bekymret for det nordiske samarbeidet

– Jeg er urolig. Det her må vi ta tak i nå, sier Hallberg, som også er ansvarlig for det nordiske samarbeidet, til nyhetsbyrået TT.

Hun peker på at samarbeidet har fått hard medfart på grunn av coronapandemien og de ulike landenes håndtering av den.

– Vi har tatt den stabiliteten vi har hatt i Norden, for gitt, og så står det plutselig soldater ved grensen mot Norge. Det er veldig dramatisk. Vi har jobbet for at grensene ikke skal merkes i hverdagen, og nå er grensene så tydelige at man blir veldig bekymret, sier Hallberg.

Ministeren fra Socialdemokraterna tror håndteringen av coronakrisen også kan føre til motsetninger mellom befolkningen i de ulike landene i Norden.

– Det setter spor framover, og her har vi i regjeringene et veldig stort ansvar, sier Hallberg.

