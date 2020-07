Andrzej Duda ble mandag gjenvalgt som Polens president

Etter at over 99 prosent av stemmene er talt opp mandag, er det klart at den sittende presidenten i Polen, Andrzej Duda, beholder makten i 5 nye år.

Til tross for at Duda langt på vei hadde erklært seier tidligere i helgen, var resultatet svært jevnt. Tallene viser at den høyrepopulistiske presidenten kapret seieren med 51 prosent av stemmene.

Det var også en rekordhøy valgdeltagelse, med 67,7 prosent som deltok.

Mener LHBT er mer destruktivt enn kommunisme

Seieren til Duda går trolig ikke upåaktet hen blant de moderate og venstreorienterte i Polen. Presidenten har nemlig blitt en svært kontroversiell figur etter en rekke homofobiske utspill gjennom valgkampen.

Reuters skriver at ordføreren i Warsawa og Dudas motkandidat, Trzaskowski, lovet å legge til rette for utdanning om LHBT-rettigheter i landets skoler, noe som ble for mye for de religiøse konservative gruppene i landet.

Den sittende presidenten valgte, ifølge Financial Times, en helt annerledes retorikk da han karakteriserte «LHBT-ideologien» som mer destruktiv enn kommunisme.