Disney-arving og Love Actually-regissør ber myndighetene om mer skatt

BER OM MER SKATT: Abigail Disney er blant de som ønsker at myndighetene tar større ansvar under coronakrisen. Foto: Bloomberg

Disney-arving, Abigail Disney, er blant de 83 millionærene som i et åpent brev ber myndigheter skattelegge formuende som dem hardere. De ønsker å bidra med å løse de problemene coronakrisen bringer med seg.

«Skatt oss. Skatt oss. Skatt oss» kommer det frem i brevet fra gruppen som kaller seg «Millionaires for Humanity».

Abigail Disney, som i 2019 hevdet til Financial Times at hun hadde en formue på omtrent 120 millioner dollar, er ikke den eneste gjenkjennelige formuende på listen. Blant de andre finner man også broren Tim Disney, Ben & Jerry's-gründer Jerry Greenfield og regissøren av filmen Love Actually, Richard Curtis.

Det kommer frem i brevet at de mener veldedige donasjoner ikke vil løse problemene i ettermælet av coronakrisen, men at det heller er myndighetene som må ta ansvaret for å hente inn, og å bruke midlene rettferdig.

CNBC viser til at det ikke er første gang gruppen taler for denne saken, da de under Verdens økonomiske forum i januar publiserte et lignende brev.

Nyhetskilden poengterer også at brevet blir publisert kort tid etter det kom frem at 7 av verdens 50 rikeste mennesker økte formuen sin med mer enn 50 prosent under coronakrisen. På samme tid advarer FN om at rundt 500 millioner mennesker kan bli presset inn i fattigdom.