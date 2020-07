Tar etter USA og utelater Huawei

Britiske myndigheter melder tirsdag om at de vil stenge ute Huawei fra det nasjonale 5G-nettet.

Tar etter USA

Det var lenge ventet at Huawei skulle få innpass i Storbritannia, men Boris Johnsons regjering har siden snudd. Avgjørelsen ventes å surne forholdet til Kina, samtidig vil avgjørelsen bli godt mottatt i USA som tidligere i år nektet Huawei adgang til 5G-nettet.

Videre uttalte Storbritannias kulturminister, Oliver Dowden at de vil forby telekom-selskaper å kjøpe utstyr av Huawei innen utgangen av året. Huawei har inntil år 2027 å fjerne teknologien deres fra 5G-nettverkene.

Møter motstand

Avgjørelsen er et skudd for baugen til Huawei som i forkant har investert tungt i Storbritannia, og blant annet anskaffet et utviklingssenter i Cambridge.

Amerikanske myndigheter har lenge uttrykt bekymringer til nasjonal sikkerhet ettersom Huawei's innpass i USA vil gjort det mulig for Beijing å spionere og dermed potensielt få tak i sensitiv informasjon. Huawei svarte den gang på tiltale med at de er uavhengige av kinesiske myndigheter.