Mary Trump synes onkelen bør gå av

Boka «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man» ble utgitt tirsdag etter at forsøk på å stanse den ble avvist i retten.

Mary Trump er klinisk psykolog og omtaler sin egen familie, som hun lenge har holdt avstand til, som «giftig».

I intervjuet med ABC News sier forfatteren at det var forutbestemt at onkelen skulle bli en mann som er «aldeles ute av stand til å lede sitt land».

– Og det er farlig å tillate ham å gjøre det, sier Mary Trump.

Skade

– Jeg så på nært hold hva det å fokusere på feil ting, og løfte fram feil folk, kan gjøre – den utilsiktede skaden som kan skje ved å tillate at noen lever sine liv uten ansvarsfølelse, sier hun i intervjuet som skal sendes på TV onsdag.

– Det er slående å se hvordan det fortsetter nå, men i et mye større omfang.

På spørsmål om hva hun ville sagt til onkelen dersom hun befant seg i Det ovale kontor i dag, svarer hun:

– Gå av.

Fra egen hukommelse

Mary Trump er datter av Donalds eldste bror Fred Trump Jr., som døde i 1981. Boken er i stor grad basert på egne minner, samtaler med familien og dokumenter knyttet til familiens økonomi og historie, ifølge forfatteren selv.

Hun skriver at presidentens far Fred Trump Sr. formet en følelsesmessig avstumpet sønn og mener presidentens verdenssyn ble formet av omsorgssvikt og uro i hjemmet.

I boka beskriver hun bestefaren som en sosiopat som «ødela» presidenten og fratok ham evnen til å «oppleve hele spekteret av menneskelige følelser».

Får snakke fritt

Forlaget fremskyndet utgivelsesdatoen med to uker etter at en domstol avviste et søksmål fra andre medlemmer av Trump-familien mot boka.

Presidentens bror Robert Trump mener boka er i strid med en taushetspliktavtale signert av niesen i 2001. En domstol fant at forlaget ikke er del av avtalen, og dermed fikk de lov til å trykke og distribuere Mary Trumps bok.

Robert Trump forsøkte også å nekte Mary å snakke om boken, men det kravet ble avvist av en domstol i New York mandag.

Snill far

Det hvite hus viser til tidligere uttalelser om boka.

– Mary Trump og bokas utgiver kan hevde at de handler i offentlighetens interesse, men denne boka er åpenbart i forfatterens finansielle egeninteresse, har Det hvite hus tidligere uttalt.

– President Trump har vært i embetet i over tre år og jobbet på vegne av det amerikanske folk – hvorfor heve stemmen nå? Presidenten beskriver sitt forhold til faren som varmt og sier faren alltid var veldig snill mot ham, ifølge uttalelsen.

