ESA gir klarsignal til norsk karbonfangstprosjekt

– Dette er den største enkelttildelingen av statsstøtte Esa har godkjent, skriver Esa i en pressemelding.

Godkjenningen baner vei for prosjektet Northern Lights, som Equinor, Shell og Total står bak. Planen er å frakte CO2 som slippes ut fra sementfabrikken Norcem i Brevik i Telemark og avfallsforbrenningsanlegget Fortum Varme i Oslo ut i Nordsjøen og lagre det dypt under havbunnen.

– Å verne om miljøet står høyt på den europeiske dagsorden, og Esa er glad for å samarbeide med Norge og EU-kommisjonen om å nå dette viktige målet, sier president Bente Angell-Hansen i Esa.

CO2-lagringsanlegget kan bli det første i sitt slag som ferdigstilles i Europa. Esa har godkjent at regjeringen kan støtte prosjektet med opptil 22,2 milliarder kroner og skriver at dette vil utgjøre 80 prosent av den totale budsjettrammen til utbygging og drift i ti år.

Den norske regjeringen har ennå ikke besluttet om de vil satse på prosjektet, men nå er det altså ingen kjente EØS-hindringer i veien.

I slutten av juni mottok regjeringen en rapport som konkluderte med at «det kan være best» å skrote ett av de to fangstprosjektene som inngår i Northern Lights. Statens kostnad kan da presses ned til 13,9 milliarder kroner, ifølge rapporten.

Konsulentselskapene bak rapporten mener at det da er sementfabrikken i Telemark som kommer best ut, og at det er bedre å satse på den framfor avfallsanlegget i Oslo, som har en høyere prislapp.