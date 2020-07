Merkel og Macron fornøyd med enighet på maratontoppmøte

De 27 medlemslandenes ledere ble enige etter et møte som gikk flere dager på overtid.

– Jeg er svært lettet. Vi lyktes ikke i februar, men det gjorde vi nå. Det er et godt signal, sa Merkel på en pressekonferanse da avtalen var et faktum.

Hun fikk tilslutning av Frankrikes president Emmanuel Macron.

– Konklusjonene her er virkelig historiske, sa han, og føyde til at han var fornøyd med å ha presset på for en solidaritetspolitikk sammen med Merkel.

