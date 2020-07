Storbritannia lånte dobbelt så mye på tre måneder enn på hele fjoråret

REKORDSTORE LÅN: Storbritannia, her ved statsminister Boris Johnson, ønsker å skape en bærekraftig utgiftsplattform i tiden som kommer.

REKORDSTORE LÅN: Storbritannia, her ved statsminister Boris Johnson, ønsker å skape en bærekraftig utgiftsplattform i tiden som kommer. Foto: REUTERS/Simon Dawson/File Photo

De britiske myndighetene lånte rekordhøye 162 milliarder dollar i løpet av april, mai og juni, hvilket er mer enn det dobbelte av hele fjorårets lånebeløp. Det skriver Reuters.

Til tross for at myndighetene lånte mindre i juni enn det som var forventet, beløp summen seg likevel til fem ganger så mye som for tilsvarende periode i fjor.

Samme kilde skriver at denne tendensen medfører at de fleste økonomer tror de britiske myndighetene vil ende opp med en lånesum som er den største siden andre verdenskrig, relativt til økonomiens størrelse.

– På mellomlang sikt er vi nødt vil, og kommer til, å skape et bærekraftig fundament for våre offentlige utgifter, hevder den britiske finansministeren Rishi Sunak.



Reuters påpeker likevel at obligasjonsmarkedet gladelig har finansiert lånene. Forrige uke solgte Storbritannia en treårig obligasjon med en rekordlav negativ yield.