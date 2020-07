Joe Biden skal lansere gigantisk helseprogram

Som en del av å gjenopplive den amerikanske økonomien etter coronapandemien vil den demokratiske presidentkandidaten Joe Biden avduke en omfattende plan for barne- og eldreomsorg tirsdag, melder Reuters.

Planen vil koste 775 milliarder dollar over en periode på 10 år, og skal betales gjennom vridninger i det amerikanske skattesystemet.

Biden vil legge frem og utdype planen ved et arrangement i New Castle, Delaware. Lekkasjer har det vært allerede og det blir hevdet at Biden vil gjøre barnepass lettere, bedre rammevilkårene til eldre og hjelpe funksjonshemmede i enda større grad.

Arbeidsplasser

Første steg i planen er å løfte standarden på tiltakene, som er nevnt over, i offentlig sektor.

Programmet har også som mål å skape 3 millioner nye arbeidsplasser i helse- og utdanningssektoren.

«Dette er i utgangspunktet en økonomisk plan», sier en kampanjeassistent som ville være anonym.

«Dette er en kjernepilar i Joe Bidens plan for arbeidsplasser og økonomisk utvikling», fulgte assistenten opp med.

Biden har tidligere foreslått å øke amerikansk produksjon og bygging av infrastrukturprosjekter for ren energi når landet er oppe og går igjen etter viruskrisen.