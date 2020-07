Trump hevder nå at coronakrisen «vil bli verre før det blir bedre»

Under gårsdagens pressekonferanse uttalte Donald Trump at coronakrisen «vil bli verre før det blir bedre». Dette står i sterk kontrast til det han tidligere har hevdet.

Financial Times skriver at Trump de siste ukene flere ganger har sagt at viruset bare «vil forsvinne». Det kan nå se ut til at presidenten har gjort en helomvending i tilnærmingen sin til coronakrisen, etter stadig flere smitterekorder.

Trump la nemlig ut et bilde på Twitter der han brukte maske, og oppfordret samtidig andre til å følge hans eksempel. Dette etter han har fått mye kritikk for å ferdes uten maske. Han unnlot dog ikke å fremheve seg selv under erklæringen om maskebruk, da han hevdet at mange mener at å bruke maske er patriotisk og «det er ingen mer patriotiske enn meg, deres favorittpresident».

«Deres favorittpresident» ikke lenger favoritt

Til tross for at den sittende presidenten proklamerer hans popularitet blant den amerikanske befolkningen og hans partifeller, viser meningsmålinger en helt annen historie.

Målingene viser nemlig at Biden ligger opp mot 10 prosentpoeng foran Trump, etter at myndighetene ikke har klart å beskytte befolkningen mot coronaviruset.

Det kan derfor se ut til at «favorittpresidenten» ikke lenger er favoritt til å vinne høstens valgkamp.

Smittetall har manet til helomvending

Det er grunn til å tro at Trumps nye tilnærming til coronaviruset, eller det kinesiske viruset som han kaller det, kommer etter de svært høye smittetallene landet ser. Ifølge John Hopkins University har over 3,8 millioner amerikanere blitt smittet og mer enn 140.000 mistet livet på grunn av viruset. Det settes i tillegg stadig nye rekorder for antall smittede daglig.

Presidenten hevder likevel fortsatt at dødsraten i USA er blant verdens laveste, og den eneste årsaken til det enorme antall smittetilfeller er at de er i særklasse internasjonalt når det kommer til testing. Ifølge John Hopkins University har derimot USA verdens nest høyeste dødsrate.