Biden leder over Trump på Fox-måling

Biden leder med 49 prosent mot 40 prosent for Trump i Michigan, der Trump vant med liten margin i 2016.

I Pennsylvania støtter 50 prosent av de spurte Biden, mens 39 prosent gir sin støtte til Trump. I denne delstaten tapte Hillary Clinton mot Trump med mindre enn 45.000 stemmer i 2016. Fordelingen går enda mer i disfavør for Trump i Minnesota.

Flere nasjonale målinger viser at Trump ligger langt bak Biden, også når man tar høyde for feilmargin. Amerikanske velgere sier at de i større grad er blitt skuffet av Trump-administrasjonens håndtering av viruskrisen.

USAs president Donald Trump avlyser deler av republikanernes folkemøte i Florida i neste måned som følge av oppblomstring av coronaviruset i delstaten.

– Dette er ikke rette tidspunktet å ha et stort valgmøte på, kunngjorde Trump torsdag.

Møtet skulle ha funnet sted fra 24. til 27. august i Jacksonville i Florida.

En gruppe delegater skal imidlertid fortsatt møtes som planlagt i Charlotte i North Carolina 24. august. Der skal de formelt nominere Trump som partiets presidentkandidat.

Trump varsler at han kommer til å holde sin takketale i en alternativ form.

Folkemøtet skulle egentlig ha funnet sted i North Carolina. Partiet kunngjorde senere at det skulle flyttes til Florida etter en krangel med North Carolinas demokratiske ledere som ikke ville gå med på planen om å la republikanerne holde et stort folkemøte innendørs og uten krav om bruk av

(©NTB)