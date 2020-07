Antall bekreftet smittede fra Covid-19 nærmer seg 4 millioner i USA og antall døde har bikket 140.000, ifølge Verdens helseorganisasjon.

– Jeg vil ikke ta fly eller spise på en restaurant, sier Anthony Fauci til MarketWatch.

Epidemiologen er ikke i det positive hjørnet med tanke på situasjonen og utviklingen fremover.

– Jeg tror absolutt ikke at vi er i nærheten av å nærme oss slutten av dette. Spesielt i USA, sier han.

Fauci er en ledende ekspert på pandemier i USA de siste fire tiårene og har vært direktør for National Institute of Allergy and Infectious Disease de siste tre tiårene.

Høsten kan bli vanskelig

– Hvis det ser dårlig ut når september nærmer seg, i kombinasjon med influensasesongen, så kan det bli virkelig ille, sier Fauci.

Han bekrefter dermed at situasjonen er veldig uforutsigbar sånn det ser ut nå.

– Ting kan endre seg ganske raskt. Det er veldig uforutsigbart. Kanskje står vi ovenfor et helt år uten skolegang, legger Fauci til.