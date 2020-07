Trump med stikk til venstresiden: – De gjorde en forferdelig jobb!

Den amerikanske presidenten Donald Trump er lite imponert over hvordan demokratene bruker Trumps håndtering av pandemien i valgkampanjen. Han understreker at han har gjort fantastiske ting, men at det ikke spiller noen rolle for demokratene.

Skader arbeiderne

– Demokratene har vært tydelige på at de ikke vil godkjenne å kutte i inntektsskatten (det er synd!). Det ville vært flott for arbeiderne. Republikanerne ønsket derfor ikke å be om det. Demokratene gjør som vanlig, skader arbeidende menn og kvinner i landet vårt, skriver Trump på Twitter.

Fredag ble det kjent at flere nasjonale målinger viser at Trump ligger langt bak Biden, også når man tar høyde for feilmargin. Amerikanske velgere sier at de i større grad er blitt skuffet av Trump-administrasjonens håndtering av viruskrisen.

Biden fyrer tilbake

– Obama, som ikke engang ville fremheve Biden før alle andre var ute av bildet (og selv da ventet lenge!), lager nå en reklamefilm for å støtte. Husk at jeg ikke engang ville vært her hvis det ikke var for dem. Jeg ville ikke vært president. De gjorde en forferdelig jobb!, skriver Trump videre.

Biden på sin side har tidligere kommer med stikk til Donald Trump.

– Det er absolutt kvalmende hvordan Trump behandler mennesker ut fra hvilken hudfarge eller opprinnelse de har, sa Biden ifølge Reuters under et møte med helsearbeidere onsdag.



Trumps valgkampmedarbeider Katrina Pierson kaller Bidens uttalelse «en fornærmelse mot svarte velgeres intelligens» og sier at Trump «elsker alle mennesker».