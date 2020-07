Analytiker hevder Kina ønsker at Trump skal bli gjenvalgt

HÅPER PÅ GJENVALG: Det kan se ut til at Kina, her ved Kinas øverste leder Xi Jinping, ønsker fire nye år med Trump.

De siste ukene har spenningen mellom USA og Kina nådd nye høyder. Etter USA beordret Kina til å stenge ned konsulatet deres i Houston, svarte sistnevnte med samme mynt, bokstavelig talt. USA er nå nødt til å stenge ned deres konsulat i Chengdu i Kina. Det gjorde at Australias tidligere statsminister og Kina-ekspert, Kevin Rudd, uttalte at forholdet var på sitt verste på 50 år.

Til tross for det man må karakterisere som svært aggressiv strategi fra Trump-administrasjonen, sier nestleder for strategisk analyse hos Stratfor, Rodger Baker, til CNBC at de kinesiske myndighetene ønsker at Trump blir gjenvalgt.

– Beijing ville ønsket å se Trump-administrasjonen fortsette, hevder analytikeren.



I intervjuet med CNBC viser han til at den internasjonale oppfatningen av hvordan den sittende amerikanske administrasjonen har opptrådt innenlands, og den økte polariseringen som har medfulgt, gir Kina en fordel.

Kina får det de ønsker

Det de kinesiske myndighetene virkelig frykter er, ifølge Baker, en samordnet og koordinert strategi rettet inn mot landet deres.

Skal man tro Michael Fuchs, en av Obama-administrasjonens representanter for øst-asiatiske relasjoner, er en samordnet stikk motsatt av det vi nå ser.

– På dette tidspunktet virker det som om Trump-administrasjonen gjør alt den kan for å virke tøff mot Kina, uten å ha en klar strategi for hva de ønsker å oppnå, argumenterer Fuchs til CNBC.