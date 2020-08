Ut med KrF og Venstre, inn med Thatcher

OPP OG FREM: Åshild Bruun-Gundersen har raskt steget i gradene innad i partiet. Her utenfor Stortinget tidligere i sommer.

OPP OG FREM: Åshild Bruun-Gundersen har raskt steget i gradene innad i partiet. Her utenfor Stortinget tidligere i sommer. Foto: Fremskrittspartiet

MINI-CV Navn: Åshild Bruun-Gundersen.

Alder: 33.

Stilling: Helsepolitisk talsperson i FrP.

Bakgrunn: Byggingeniør, Universitetet i Agder. Jobbet i Nye Veier før hun ble innvalgt på Stortinget.





De fleste må feriere i Norge i år. Hvor går turen?

– Jeg bor i Arendal, Sørlandets flotteste perle, så her er det bare idyll! Familien og jeg skal også på en femdagers tur til Lofoten.

Nicolai Tangen er den nye sjefen for Oljefondet. Var ansettelsen riktig, og hvor lenge tror du han blir sittende?

– Ansettelsen var riktig, og jeg håper Tangen tjener masse penger for Norge AS. Jeg håper han blir målt på de økonomiske resultatene han leverer. Og han bør få sitte så lenge resultatene er gode.

Hvem er din yndlingspolitiker? Hvorfor?

– Margaret Thatcher. Hun er et forbilde for oss ihuga liberalister, som tror på en mindre stat og mer personlig frihet.

Blir Solberg-regjeringen gjenvalgt i 2021? Gi en begrunnelse.

– Solberg kan godt fortsette som statsminister. Men jeg kan styre min begeistring for Venstre og KrF, og det tror jeg også folk flest kan. Jeg satser på en ren Høyre-FrP-regjering.

Hvordan har du personlig, ditt selskap eller din arbeidsgiver tapt eller vunnet på coronakrisen?

– De har vunnet på coronakrisen er jo folk med mye gjeld, og jeg har mye gjeld. Coronakrisen har gitt historisk lave boliglånsrenter til privatpersoner. Samfunnet har derimot tapt så mye penger at det er trist bare å tenke på det. Konsekvensene for næringslivet har dessuten vært dramatiske og store. Jeg håper vi kommer oss over kneika.

Porsche Taycan til rundt en million kroner selger svært godt. Hvilke elbiler har du, og synes du elbilfordelene skal opprettholdes?

– Jeg eier ingen klimaskam og kjører diesel. Jeg synes alle bileiere bør få tilsvarende fordeler, fordi bil er en nødvendighet i Norge. Bilen skal ikke være noen melkeku for staten. For oss som bor utenfor Oslo-gryta finnes det ingen reelle alternativer til bil. På Sørlandet er det ingen trikk, og det er ikke noen miljøgevinst ved å legge trikkeskinner her heller.

Raymond Johansen og Ap vil stoppe den nye E18 vestover fra Oslo til Asker. Fornuftig eller misforstått miljøgevinst?

– Jeg synes det er tragisk. Det gir ingen klimagevinst å la folk stabbe i bilkø, og det er trist at Ap fortsatt ikke forstår at Norge trenger moderne veier. Pendlerne trenger og fortjener dette veiprosjektet.

Høyre vil beskatte boliger med en verdi over 15 millioner kroner hardere, for at eierne skal bruke mer penger på investeringer. Er det smart?

– Nei, bolig skal være et hjem og ikke et skatteobjekt. Dette er et godt eksempel på hvorfor du bør stemme FrP fremfor Høyre.

DDE-vokalist Bjarne Brøndbo inviterte til DDE-demonstrasjon fordi han ikke fikk spille konsert. Hva synes du om de norske coronatiltakene?

– Det er mange ulogiske og inkonsekvente coronatiltak, og Abid Raja (V) står for de fleste av dem. Folk har forskjellig musikksmak, og må bestemme selv hvilke konserter de vil gå på. De som ønsker DDE vondt, får holde det for seg selv.

Tror du noen slår Donald Trump i høstens presidentvalg i USA – hvordan skal noen i så fall klare å vinne?

– Nei, dessverre. Jeg vet ikke hvem som skal klare å slå Trump, men jeg håper Republikanerne snart velger en kandidat som respekterer individer og legger vekt på mer personlig frihet.

Hva er din favorittvin som du serverer i sommer? Hva koster den?

– Jeg er ikke så flink på vin, jeg foretrekker Arendals-pils. Og den koster mindre enn hva den er verdt!