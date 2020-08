Donald Trump foreslår å flytte presidentvalget

«Post-stemmer vil være det mest uredelig valget i historien. En stor flause for USA. Utsett valget til folk kan stemme sikkert og skikkelig???», skriver Trump på Twitter.

Han utfordres av Demokratenes kandidat Joe Biden. Joe Biden sier han neste uke skal offentliggjøre navnet på den som blir hans kandidat som USAs visepresident.

Under 100 dager før valget ligger Biden an til å vinne på flere nasjonale meningsmålinger. Det skyldes især at han leder i de seks såkalte svingstatene som Hillary Clinton gjorde, før hun likevel tapte i 2016. Det brakte overraskende Trump til makten i Det hvite hus.

Trump er under press for tiden. USA sliter med å håndtere coronakrisen. Det fører til at økonomien sliter.

Ferske tall fra USA estimerer et BNP-fall på 32,9 prosent i andre kvartal målt i årlig takt. Det er det største fallet siden man begynte å måle, ifølge CNBC.

I forkant var det ventet at estimatet skulle vise et BNP-fall på minus 34,1 prosent, ifølge Trading Economist.