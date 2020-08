Obama sier han blir «sjokkert og sint» over Trump-uttalelser

I en videosamtale over Zoom forklarer Trumps forgjenger, Barack Obama, hvordan han reagerer sterkt på hvordan presidenten omtaler coronaviruset. Det skriver MarketWatch.

– Jeg blir sjokkert og sint, sier Obama om måten Trump omtaler coronaviruset som «det kinesiske viruset» og «kung flu».

Den tidligere presidenten har i løpet av den siste perioden uttalt seg sterkere og oftere om Trump, ofte ved hjelp av virtuelle intervjuer. Disse intervjuene, inkludert ett med George Clooney, har ifølge MarketWatch samlet inn mer enn 24 millioner dollar til demokratenes presidentkandidat, Joe Biden, sin kampanje.

– Vi har allerede sett Trump vinne en gang etter han skrøt om å trakassere kvinner, og det virket ikke å ha noe betydning, hevdet Obama videre.

Det er naturlig å anta at den sittende presidentens nylige uttalelser om muligheten for å utsette valget ikke vil slå godt an hos hans forgjenger.