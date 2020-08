Fagforbundet: Sykepleiere fortjener ikke mer enn andre

– Sykepleierne har gjort en imponerende innsats under coronakrisen, men det er de ikke alene om. De kunne ikke ha gjort jobben sin uten dyktige medarbeidere og kolleger rundt seg. De har ikke stått alene, sier Fagforbundets leder Mette Nord til Børsen.

Hun forventer at lønnsoppgjøret speiler at det er et fellesskap, ikke enkeltgrupper, som gjør at man lykkes.

Årets lønnsoppgjør ble avsluttet 13. mars som følge av coronakrisen, men starter opp igjen mandag. Forhandlingene er mellom Fellesforbundet, Parat og Norsk Industri.

Sykepleierforbundets nestleder Silje Naustvik sier samfunnet omsider ser ut til å ha forstått at sykepleiere må prioriteres.

– Vi kan ikke betale sykepleiere med gode ord, klapping og applaus. Vi har sagt at vi vil forholde oss til frontfaget, men mener det er fullt mulig å prioritere enkeltgrupper innenfor denne ramma, sier Naustvik.

