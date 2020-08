Trumps republikanske partifeller ser ikke ut til å støtte utsettelse av valget

Donald Trump skapte furore da han på Twitter stilte spørsmål ved om høstens presidentvalg bør bli utsatt. Bakgrunnen for uttalelsen er at man ved valget vil kunne stemme ved hjelp av fysisk post, hvilket den sittende presidenten mener vil bidra til valgfusk.

Trump kan trolig se langt etter å få utsatt valget. Det er det hovedsaklig to grunner til.

For det første påpeker Financial Times at det er den amerikanske kongressen som bestemmer når valget skal avholdes. Til tross for at Trump innehar posisjonen som den øverste lederen i USA, har han her ingen reell makt, sett bort i fra å påvirke de som avgjør.

For det andre er det lite sannsynlig at kongressen vil gå inn for å utsette valget. Flere partifeller av Trump har nå gått ut og sagt at de ikke vil støtte den sittende presidentens eventuelle ønske om utsettelse.

Republikanernes majoritetsleder, Mitch McConnell viser til at landet gjennom kriger og depresjoner alltid har hatt et føderalt valg til det planlagte tidspunktet.

– Vi vil finne en måte å gjøre dette igjen til den tredje november, slår majoritetslederen fast, ifølge CNN.



Det er verdt å merke seg at eksperter CNN har snakket med hevder å stemme via post ikke har medført en større grad av valgfusk enn normalt. Presidentens bekymringer er i så måte tilsynelatende ubegrunnede.

Bekymret Trump?

Det spørs om ikke den sittende presidenten er noe bekymret for hvordan høstens valg vil utspille seg. Demokratenes kandidat, Joe Biden, tar stadig steg i meningsmålingene og leder i flere viktige vippestater, deriblant Florida. Det er dog med fordel verdt å merke seg at Hillary Clinton også hadde en lignende ledelse i forkant av valget i 2016, til tross for at det da var mindre margin.

Den neste uken kan bli svært viktig for Biden. Det er nemlig forventet at han vil annonsere hvem som blir hans kandidat til vervet som visepresident. Financial Times fremhever Kamala Harris som mest sannsynlige kandidaten til vervet, til tross for at hun stilte til valg som demokratenes kandidat, mot Biden.

Dersom det ikke blir Harris, er det ventet at Biden kommer til å velge en afroamerikansk kvinne.