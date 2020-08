Twitter nektet Trump-kampanjen å tvitre fram til coronainnlegg ble fjernet

Det skriver Washington Post.

I innlegget, som er blitt slettet, var det et utdrag fra et intervju Trump gjorde med Fox News, der Trump sa at barn er «nesten immune» mot covid-19.

Det samme innlegget ble tidligere onsdag fjernet fra Facebook, som i likhet med Twitter mener videoen i innlegget sprer feilinformasjon om koronaviruset.

Facebook-talsmann Andy Stone oppga til NBC News at videoen i innlegget fremmer «feilaktige påstander om at en gruppe mennesker er immune mot covid-19, som er i brudd med våre retningslinjer».

Skamløs ensidighet

Trump-talskvinne Courtney Parella sier at Trump i videoen bare snakket om «det faktum at barn er mindre utsatt for koronaviruset».

– Nok en dag og nok et eksempel på Silicon Valleys skamløse ensidighet mot denne presidenten. Regelverket blir bare håndhevet i én retning, sier Parella i en uttalelse gjengitt av The Hill.

Trump og flere av hans meningsfeller har tidligere anklaget IT-gigantene for å ha en politisk slagside og drive sensur.

Har nølt med å fjerne innlegg

Facebook kunngjorde i juni at de skulle begynne å merke, men ikke fjerne «nyhetsverdige» innlegg fra politikere som bryter retningslinjene.

Selskapet har blitt kritisert for å ikke slå hardt nok ned på feilinformasjon på plattformen.

Facebook fjernet samme måned en annonse for Trumps valgkamp fordi den ble ansett for å fremme hat.

Annonsen inneholdt en omvendt trekant, et symbol som ligner umiskjennelig på symbolet som det tyske naziregimet brukte for å merke politiske fanger i konsentrasjonsleirer.

