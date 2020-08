Hareide utelukker ikke nye retningslinjer for elsparkesykler før høsten

KAN IKKE UTELUKKE: Nye retningslinjer for elsparkesykler.

KAN IKKE UTELUKKE: Nye retningslinjer for elsparkesykler. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier at et lovarbeid knyttet til elsparkesykler vil ta lang tid. Men de kan få nye retningslinjer før det.

Departementet er i gang med et lovarbeid som tar sikte på en strengere regulering av elsparkesykler, men dette vil ta tid. Men samferdselsministeren vil ikke utelukke nye retningslinjer før høsten.

– Jeg vil ikke utelukke noe. Nå skal jeg i møte med aktørene i morgen, så kan vi se om vi kan komme med noen kortsiktige tiltak. Men lover og forskrifter tar lengre tid, sier Hareide.

Kontroll

Torsdag var samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i møte med representanter for kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Drammen for å snakke om elsparkesykler. Det er første gang Hareide diskuterer saken med kommunene.

– De har mange positive erfaringer, men også noen negative. De ønsker å sikre en bedre kontroll, sier Hareide.

Av sikkerhetshensyn vil regjeringen vurdere å regulere trafikken etter mange personskader. I tillegg vil de vurdere parkeringssituasjonen. Men det er for tidlig å si noe om konkrete tiltak som er mer aktuelle enn andre, sier Hareide.

Nytt møte fredag

Fredag har samferdselsministeren invitert aktørene som driver med utleie av elsparkesykler, til et møte. Utleieselskapet Voi vil ha med de andre leverandørene på opprydning etter å ha fått kritikk for parkeringsrot.

– Jeg vil være tydelig på at de har mange muligheter til å ta et større ansvar enn det de har i dag, sier Hareide.

Tall fra skadelegevakten i Oslo viser at flere tilsynelatende blir skadd i ulykker med elsparkesykkel i år enn i fjor. Tolv personer ble alvorlig skadd i Oslo i juli. Oslo skadelegevakt har vært spesielt kritisk til kjøring i alkoholpåvirket tilstand og vil anbefale å stenge for bruk av elsparkesykler om natten da de mest alvorlige ulykkene skjer.

Hareide ønsker ikke en for streng regulering av elsparkesyklene.

– Men det er klart at jo verre situasjonen blir, jo mer streng og lite fleksibel blir reguleringen.

Oslo vil bli pilotby

Oslo kommune vil selv bestemme hvordan elsparkesykkelbruken skal reguleres i byen, men må vente på statlige reguleringer. I dag er det rundt 13.000 elsparkesykler i byen.

Miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) vil ha strengere regulering og skylder på Frp for situasjonen i hovedstaden.

– Oslo må få bli pilotby for strengere regulering av elsparkesykler. Frps elsparkesykkelkaos kan ikke fortsette, sier Berg.

Kommunen har begynt å samle inn feilparkerte elsparkesykler og sier de vil kreve gebyr etterhvert.

– Vi kan ikke ha det slik at elsparkesykler flyter rundt i gatene og gjør det utrygt for blinde, rullestolbrukere, eller andre å bruke byen. Byen skal være for alle, sier Berg.

(©NTB)