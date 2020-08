Julie Brodtkorb åpner for at Norges Bank brøt sentralbankloven

TANGEN-HØRING: Leder for representantskapet til Norges Bank, Julie Brodtkorb, mener risikoen for interessekonflikt ikke er eliminert.

Ved å ikke informere Finansdepartementet om viktige saker tidlig i Tangen-prosessen kan Norges Bank ha brutt sentralbankloven, mener representantskapets leder.

Ifølge sentralbankloven plikter Norges Bank å informere Finansdepartementet om «saker av viktighet».

– Representantskapet anser det som en sak av viktighet at Tangen allerede i starten av prosessen hadde fått godkjent sitt premiss om å fortsette som hovedeier i Ako-systemet, sa Brodtkorb i sin forklaring.

– Representantskapet er ikke kjent med at sentralbanksjefen orienterte departementet om denne forutsetningen, sa hun videre.

Frps Sivert Bjørnstad mener det er vanskelig å tolke Brodtkorbs redegjørelse på noen annen måte enn at Norges Bank har brutt sentralbankloven.

– Er det riktig forstått? spurte han.

– De har brutt sentralbankloven, forutsatt at dette ikke ble informert om, svarte Brodtkorb med henvisning til godkjennelsen av premisset om Tangens fortsatte Ako-eierskap.

Risikoen for interessekonflikter ikke eliminert

Et viktig spørsmål er om Norges Bank har klart å lage gode nok skranker mellom Tangens eierinteresser og hans rolle som oljefondssjef.

I et brev fra Hovedstyret 24. juli heter det at risikoen for interessekonflikter «for alle praktiske formål er eliminert». Brodtkorb sier representantskapet ikke deler den oppfatningen.

– Representantskapet er enig at hovedstyret har innført tiltak som reduserer risikoen for interessekonflikter. Vår forutsetning var og er at risikoen for interessekonflikter eliminerer. Tiltakene tilfredsstiller ikke denne forutsetningen, sier Brodtkorb.

Endringer må til før tiltredelse

SVs Kari Elisabeth Kaski sier hun ikke tror Nicolai Tangen kan bli ny oljefondssjef dersom man ikke løser situasjonen med interessekonflikter og skatteparadis.

Han skal etter planen tiltre stillingen 1. september. Kaski sier til NTB at hun ikke tror han kan tiltre slik saken står i dag.

– Jeg synes det er vanskelig å se at det kan skje, med mindre det blir gjort endringer. For slik saken står nå, er det fremdeles betydelige interessekonflikter, og man har ikke løst situasjonen med at han er største eier i et selskap registrert i skatteparadiset Cayman Island. Det mener jeg er uforenlige med å bli oljefondssjef. Så får vi se gjennom høringen og behandlingen nå om det vil skje endringer som gjør at bildet ser annerledes ut, sier Kaski.

Hun peker på at representantskapet er svært tydelig på at interessekonfliktene ikke er eliminert. Kaski sier Stortinget nå må ta stilling til om de støtter kritikken fra representantskapet, som er Stortingets kontrollorgan av sentralbanken, og om de har tillit til Nicolai Tangen.

– Til syvende og sist mener jeg det er riktig å be finansminister Jan Tore Sanner om å gripe inn i denne ansettelsen hvis det blir helt umulig å eliminere alle interessekonflikter, og man ikke får gjort noe med situasjonen med skatteparadis, sier Kaski på et spørsmål fra NRK.