26 millioner dollar i valgkampstøtte til Biden siste døgn

Det er en dobling av hans forrige dagsrekord og et tegn på begeistring hos demokratiske velgere for valget av Harris, den første svarte kvinnen som utpekes til visepresidentkandidat for ett av de to store partiene.

– Begeistringen er virkelig merkbar, sa Biden onsdag.

Da holdt han og Harris sitt første valgkamparrangement på en skole i Bidens hjemby Wilmington i Delaware.

Dagen før ble det offisielt – Biden valgte California-senatoren som sin visepresidentkandidat.

Valgkampapparatet til Biden håper dette bare er starten på en storstilt pengeinnsamling i tiden fram mot valget i november, og Harris er ventet å ha en nøkkelrolle i forsøket på å overgå president Donald Trump og Republikanernes 300 millioner dollar store valgkampkasse.

