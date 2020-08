Ap-topp: – Vansker for å se at Tangen kan tiltre

Mandag var det høring på Stortinget om ansettelsen. SV og Rødt har vært klare på at finansminister Jan Tore Sanner må gripe inn og stoppe ansettelsen, men Ap har så langt ikke vært like tydelige.

– Jeg synes saken blir verre ettersom dagene går, sier Aps helsepolitiske talsperson i en debatt i regi av EY, First House og Lederne torsdag ettermiddag, ifølge VG.

Representantskapet i Norges Bank har sagt at Tangens formue vil kunne gi ham interessekonflikter som leder for oljefondet.

– Når representantskapet er så kritisk som det er, så har jeg vansker for å se at Tangen kan tiltre. Her synes jeg regjeringen må rydde opp, sier Kjerkol torsdag.