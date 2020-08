Støre kritiserte regjeringens reiseåpning

LITE IMPONERT: Jonas Gahr Støre mener det ikke var gjort gode nok forberedelser da regjeringen åpnet for utenlandsreiser.

LITE IMPONERT: Jonas Gahr Støre mener det ikke var gjort gode nok forberedelser da regjeringen åpnet for utenlandsreiser. Foto: NTB Scanpix

Han møtte statsminister Erna Solberg (H) til duell i innledningen av partilederdebatten i Arendal torsdag kveld.

– For fire-fem timer siden åpnet et mottakssenter på Gardermoen. Det burde vært åpnet 15. juli, da man åpnet grensene, sa Støre.

– Dette mener jeg er ganske uforståelig, slo han fast.

Solberg viste til at det ikke var noen overraskelse at smitten økte da det ble åpnet for reiser til europeiske land.

– Vi sa den gangen at smitten kan komme til å øke, og at det kan være at vi får lokale utbrudd. Det er det vi faktisk får nå, sa hun.

Solberg understreket at regjeringen åpnet opp for reiser også for å hjelpe arbeidstakere i en vanskelig situasjon, blant annet lavtlønte i reiselivsnæringen.

– Det er dårlig hjelp til lavtlønte at smitten kommer inn. De kan de bli smittet, de kan de miste jobben og næringer ble stengt ned, slo Støre tilbake.

