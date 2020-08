Nå sprer Trump rykter om at Kamala Harris ikke kan velges

Flere amerikanske jussprofessorer har slått fast at denne påstanden er uriktig. Men Trump ville ikke avvise den da han fikk spørsmål om saken på en pressekonferanse torsdag.

– Jeg har hørt i dag at hun ikke oppfyller kriteriene, sa Trump, som la til at han ikke ante om dette stemte eller ikke.

Han antydet også at Harris ikke er født i USA, før en journalist påpekte at dette ikke stemmer, og at det er foreldrene hennes som er født i andre land.

Omstridt kronikk

Påstanden om Harris har i det siste sirkulert på sosiale medier, i kjølvannet av en kronikk i magasinet Newsweek.

Kronikken er skrevet av John Eastman, jussprofessor ved et universitet i California og i tillegg ansatt i en konservativ tankesmie. Han antyder at den amerikanske grunnloven er feiltolket, og at det ikke holder å være født i USA for å få amerikansk statsborgerskap.

Grunnloven krever at presidenter og visepresidenter må være «natural born» borgere av USA, og Eastman stiller spørsmål ved om Harris har en slik status, ettersom foreldrene hennes var innvandrere.

– Advokaten som skrev denne teksten, er svært høyt kvalifisert, en veldig talentfull advokat, sa Trump på torsdagens pressekonferanse, uten å nevne forfatteren ved navn.

– Idiotisk teori

Flere andre amerikanske jussprofessorer har imidlertid gått hardt ut mot Eastmans argumenter og avvist dem fullstendig.

– Jeg ville egentlig ikke kommentere dette siden teorien er så idiotisk, sier Harvard-professor Laurence H. Tribe til New York Times. Han sammenligner teorien med å tro at jorda er flat og kaller den «fullstendig B.S.» – en forkortelse for bullshit.

Grunnlovsekspert Erwin Chemerinsky ved Berkeley-universitet slår fast overfor TV-kanalen CBS at personer født i USA utvilsomt er amerikanske statsborgere.

New York Times kaller påstandene om Harris for en rasistisk konspirasjonsteori. Avisa trekker paralleller til hvordan Donald Trump for snart ti år siden begynte å spre falske påstander om at Barack Obama ikke var født i USA.

På sosiale medier har påstandene fått stor oppmerksomhet. I løpet av halvannet døgn skal Eastmans kronikk ha nådd ut til 14,3 millioner mennesker på Facebook, Reddit og Twitter.

(©NTB)