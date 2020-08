Politiets fagforening i New York støtter Trump

STØTTE: Fagforening for polititjenestemenn støtter gjenvalg av Donald Trump.

STØTTE: Fagforening for polititjenestemenn støtter gjenvalg av Donald Trump. Foto: NTB Scanpix

Lederen for Police Benevolent Association (PBA), Patrick Lynch, deltok sammen med presidenten på et arrangement på Trumps golfklubb i Bedminster i New Jersey fredag.

– Vi trenger din sterke stemme over hele landet, sa Lynch. Også andre PBA-ledere deltok, ikledd røde capser med slagordet «make america great again». Lynch sier det er første gang på det han kan huske at fagforeningen har gått ut med støtte til en presidentkandidat.

– Herr president, vi kjemper for livet der ute. Du har fortjent denne støtten, og jeg er stolt over å kunne gi deg den, sa han.

Trump på sin side kritiserte det han omtalte som «venstrefløyens krig mot politiet», og hevdet utfordreren Joe Bidens politikk vil gjøre landet farligere.

– Ingen vil være trygge i Bidens Amerika. De ødelegger forstedene våre, det ønsker å ødelegge det, sa Trump, som også hevdet at New Yorks borgermester Bill de Blasio har satt i gang et «korstog» mot politiet.

USA har i sommer vært preget av omfattende demonstrasjoner mot politivold og rasisme, utløst av at George Floyd døde under en pågripelse i Minneapolis i mai. Fire politimenn er siktet for drap eller medvirkning til drap etter hendelsen, som er blitt sentral i valgkampen.

Enkelte steder har demonstrasjonene utviklet seg til opptøyer.

(©NTB)