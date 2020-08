Joe Biden presenterer sine visjoner

VISJONER: Joe Biden vil legge fram sine visjoner for et moderne demokratisk parti til uken.

Normalt er amerikanske partilandsmøter en gedigen festforestilling med tusener av støyende delegater fra hele USA og ballonger i rødt, hvitt og blått.

Formelt finner landsmøtet sted i Milwaukee i vippestaten Wisconsin, men i år blir det i stedet en stjernerekke av videotaler i to timer hver kveld. Det hele kulminerer med at Biden formelt aksepterer nominasjonen i en nesten folketom ballsal i Delaware torsdag, dagen etter at partiet nominerer Kamala Harris til landets første svarte, kvinnelige visepresidentkandidat.

Blant talerne er to ekspresidenter – Bill Clinton og Barack Obama – to tidligere kandidater, inkludert Hillary Clinton, en tidligere republikansk guvernør – John Kasich – og en rekke andre politikere og vanlige amerikanere. Bernie Sanders og Michelle Obama taler den første dagen.

– Ingenting i 2020 er normalt. Så ingen forventer at dette landsmøtet blir normalt heller, sier Atlantas ordfører Keisha Lance Bottoms, som var til vurdering som visepresident, og som også skal tale.

Vekke entusiasme

Landsmøtet finner sted mens Bidens valgkampstab jobber for å vekke mer entusiasme for Biden.

Det er enorm og unison entusiasme blant demokratene for å få Donald Trump ut av Det hvite hus, men det er bekymring i partiet for at den noe mangelfulle begeistringen for Biden kan gjøre det vanskelig å trekke mindre engasjerte velgere til urnene.

Samtidig forsøker Trump og hans folk å skremme bort velgere ved å framstille årets kandidatpar som det ideologisk mest ekstreme i USAs historie.

Mens Harris generelt oppfattes som relativt moderat, i hvert fall i forhold til Bernie Sanders og Elizabeth Warren, vil Bidens planer om et utvidet helsetilbud, omfattende miljøtiltak og høyere skatt for de rike flytte partiet til venstre.

Likevel har Demokratene fått med seg Kasich, og det er varslet at flere moderate republikanere blir å finne på talerstolen.

At Kasich skal tale, har provosert noen på partiets venstreside. Han er riktignok imot Trump, men han var også imot selvbestemt abort og bekjempet fagbevegelsen da han var guvernør i Ohio.

Samlet parti

Likevel framstår Demokratene langt mer samlet enn i 2016, da det var sterk spenning mellom partiets mange fløyer. For bare seks måneder siden fryktet mange bitter kamp mellom Biden og Sanders uten flertall for noen av dem.

Det gikk raskt over da Biden vant en overveldende seier i South Carolina, og Sanders og de andre sluttet opp om ham. Sanders har et langt mer vennskapelig forhold til Biden enn han hadde til Hillary Clinton.

I USA er det tradisjon for at presidentkandidater beveger seg mot fløyene for å bli nominert, men deretter mot sentrum for å hente sentrumsvelgere.

Biden beveger seg derimot mot venstre i et parti der venstresiden er blitt en betydelig større kraft de siste årene. Hans forslag til helsereform er mer radikalt enn det han gikk inn for tidligere, og han samarbeider blant annet med Alexandria Ocasio-Cortez om miljøprogrammet.

Uansett blir det lite rom for politisk diskusjon på et landsmøte uten folk. Partiprogrammet er i stor grad allerede vedtatt på en serie Zoom-møter.

Mangfold

Uten politiske diskusjoner setter partiet søkelyset på hvor flerkulturelt det er blitt, med hvite Biden sammen med svarte og indisk-amerikanske Harris på toppen.

En lang rekke av landsmøtetalerne er framtredende svarte amerikanere, blant dem Obama, senator Cory Booker og Lance Bottoms, som presenterer en hyllest til den nylig avdøde borgerrettskjempen John Lewis.

Den radikale borgerrettsforkjemperen Al Sharpton sier landsmøtet blir lite spennende, men at det ikke gjør noe, mens Trump og republikanerne forbereder sitt landsmøte uka etter.

– Uansett hvor begeistret jeg er for Kamala Harris, er Demokratenes beste våpen Donald Trump. Han ødelegger for seg selv. Bare ikke kom i veien for ham, så slår han seg selv ut, spår Sharpton.

