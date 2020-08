Pelosi hevder Trump prøver å jukse i presidentvalget

ORDKRIGEN FORTSETTER: Nancy Pelosi, som leder Representantenes hus, og flere andre framtredende demokrater beskylder president Donald Trump for å prøve å manipulere høstens presidentvalg.

ORDKRIGEN FORTSETTER: Nancy Pelosi, som leder Representantenes hus, og flere andre framtredende demokrater beskylder president Donald Trump for å prøve å manipulere høstens presidentvalg.

I utgangspunktet har de folkevalgte en form for sommerferie, men Pelosi ba dem søndag komme tilbake til Washington.

– Liv, levebrød og livskraften i det amerikanske demokratiet er truet av presidenten, skrev hun i et brev.

Både Pelosi, som leder Representantenes hus, og flere andre framtredende demokrater beskylder Trump for å prøve å manipulere høstens presidentvalg.

Trump har gått sterkt imot nye bevilgninger til postvesenet og innsatt en ny post-toppsjef som har igangsatt store kostnadskutt.

I et intervju i forrige uke påpekte presidenten selv at stemmegivning via posten kan begrenses hvis etaten ikke får mer penger.

Coronapandemien

En av presidentens begrunnelser for angrepene på postvesenet er at flere poststemmer angivelig vil føre til valgfusk.

Trump har mange ganger hevdet dette, uten å dokumentere påstanden. I flere delstater er poststemmer allerede utbredt, og valgforskere har avvist at dette medfører stor risiko for juks i stemmegivningen.

På grunn av coronapandemien ventes andelen poststemmer å bli langt høyere i år enn ved tidligere valg.

– Under en pandemi er postvesenet en valgsentral, skriver Pelosi i brevet til de folkevalgte.

Hun og andre demokrater avviser fullstendig Trumps påstand om at poststemmene legger til rette for juks. I stedet anklager de presidenten for å ha igangsatt en kampanje for å påvirke valget med uredelige midler.

– Er medskyldig

– Presidenten har eksplisitt gitt uttrykk for sitt ønske om å manipulere postvesenet for å frata de stemmeberettigede mulighet til å avgi stemme, het det i en uttalelse søndag fra Pelosi og andre sentrale demokrater i Kongressen.

De hevdet at den nye toppsjefen i posten, Louis DeJoy, er blitt medskyldig i Trumps forsøk på å jukse i valget.

Under DeJoys ledelse har posten den siste tiden iverksatt tiltak for å kutte kostnader, noe som i noen tilfeller kan forsinke postgangen.

I en rekke delstater er innleveringspostkasser blitt fjernet eller flyttet, angivelig fordi de brukes mindre enn før – men dette prosjektet er midlertidig stanset etter klager både fra kunder og kongressmedlemmer.

Postvesenet har nylig også advart om at poststemmene i presidentvalget kanskje ikke vil komme fram i tide. 46 amerikanske delstater har fått varsel om dette, ifølge Washington Post.

– Vil ikke hindre noen

Blant de mange demokratene som mener Trump forsøker å undergrave postvesenet og påvirke valget, er tidligere president Barack Obama.

– Det vi har sett, på en måte som er unik i moderne politisk historie, er en president som eksplisitt forsøker å få folk til ikke å stemme, sa han i en podkast nylig.

Fagorganisasjonen for de ansatte i posten har kommet med lignende kritikk. Organisasjonens leder Mark Dimondstein har anklaget Trump for å forsøke å «sultefôre postvesenet for å hindre folk i å stemme».

Dette avvises imidlertid både av ledelsen i postvesenet og av Trumps stabssjef Mark Meadows.

– USAs president kommer ikke til å hindre noen i å avgi stemme på en legitim måte, forsikret Meadows søndag.

Pelosi sier Representantenes hus kalles sammen for å stemme over lovgivning for å «redde postvesenet». Forslaget vil hindre etaten i å gjennomføre planlagte endringer, og avstemningen ventes å finne sted neste helg.

Det er imidlertid usikkert hvilken reell betydning forslaget får hvis det ikke også får støtte i Senatet, hvor Republikanerne har flertall.

