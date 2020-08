Stor usikkerhet når statsbudsjettet for 2021 spikres

GAVE: Finansminister Jan Tore Sanner fikk tirsdag «Gul bok» av Zeshan Shakar av Erna Solberg. Shakars bok er en roman, men tittelen spiller på kallenavnet til et av hoveddokumentene i statsbudsjettet. Foto: NTB Scanpix

Denne uka sluttbehandler Finansdepartementet sin anbefaling for statsbudsjettet for 2021.

Så samles regjeringen til budsjettkonferanse på Statsministerens kontor onsdag og torsdag neste uke. Der blir de økonomiske rammene og prioriteringene for statsbudsjettet fastsatt.

– Det er spesielt vanskelig å lage et statsbudsjett i en krisetid. Selv om det nå er lyspunkter i norsk økonomi, så er vi fortsatt i en krise. Og det er ikke minst en usikker situasjon, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

– Men statsbudsjett, det skal det bli, forsikrer han.

Uforutsigbar situasjon

Statsminister Erna Solberg (H) mener regjeringen nå lager statsbudsjett under større grad av usikkerhet enn noen gang før i hennes regjeringstid.

– Vi er i en økonomisk situasjon som er veldig uforutsigbar. Det er en veldig vanskelig økonomi internasjonalt. Det kommer til å påvirke hvordan vi må lage budsjettet, sier Solberg til NTB.

Statsbudsjettet for 2021 blir også regjeringens siste før stortingsvalget, som går av stabelen 13. september neste år.

Men selv om rammene for statsbudsjettet spikres allerede nå, skjer ikke framleggelsen før 7. oktober. I mellomtida skal budsjettdokumentene skrives.

– Budsjettet består av en gul bok, et nasjonalbudsjett og budsjetter for hvert enkelt departement, forklarer Sanner.

– Det er omfattende dokumenter, og det jobber da de ulike departementene med fra midten av august til begynnelsen av oktober.

Vil prioritere arbeidsplasser

Finansministeren vil ikke svare på om han nå legger opp til å stramme inn på pengebruken, eller om han tvert imot vil pøse på med mer penger for å løfte Norge ut av krisen.

Men at koronakrisen vil prege prioriteringene, er det ikke tvil om.

– Det kommer til å bli et budsjett som legger vekt på arbeidsplasser. Nettopp fordi vi fortsatt er i en krisesituasjon, sier Sanner til NTB.

– Selv om det nå blir færre permitterte og færre ledige, så er ledigheten fortsatt på et altfor høyt nivå. Det betyr at den strategien vi la i juni for hvordan vi skal skape flere jobber, få flere permitterte tilbake i jobb, skape en grønnere framtid og satse på utdanning og kompetanse, kommer til å være viktig, sier han.

