Det nærmer seg valg i USA mellom Republikanernes Donald Trump og Demokratenes Joe Biden. Michael Bloomberg, som lanserte seg som presidentkandidat for Demokratene uten å få særlig oppslutning, mener - ikke overraskende - at Biden er den beste kandidaten.

– Trump sier vi burde velge han fordi økonomien var god før viruset... Huh?, stusser Bloomberg, grunnlegger av finansbyrået Bloomberg.

Jobbvekst

Han mener at Biden og tidligere president Barack Obama skapte flere jobber i deres tre siste år enn Trump gjorde i sine første tre år, og Bloomberg mener den økonomiske veksten var bedre under Obama enn Trump.

Bloomberg hevder at Joe Biden har reddet 1 million jobber i bilindustrien, mens Trump har mistet 250.000 jobber i sektoren.

– Hvorfor i helvete skulle vi noen gang velge Donald Trump igjen for fire år?, spør Bloomberg.

Han brukte angivelig nesten 10 milliarder kroner på sin egen, mislykkede presidentkampanje, ifølge USA Today.

– De to kandidatene kunne ikke vært mer forskjellig. En tror på fakta, mens en ikke tror på fakta. En lytter til eksperter, han andre tror han kan alt. I kveld ber jeg dere stemme mot Trump fordi han er en dårlig fyr. Jeg trygler deg om å stemme mot han fordi han gjør en dårlig jobb. La oss få en stopp på dette triste kapittelet i den amerikanske historien, fortsetter Bloomberg.

Trump slår tilbake mot Biden

Donald Trump har tilsynelatende ikke svart direkte på kritikken fra Bloomberg, men presidenten sa i natt at Joe Biden var deres verste mareritt under et besøk i i byen Old Forge, ikke langt fra Bidens hjemby Scranton i delstaten Pennsylvania.

– Han har tilbrakt det siste halve århundret i Washington med å forråde landet og svindle fra oss jobbene våre og la andre land stjele jobbene våre, sa Trump.

Trump mener at amerikanere vil tape jobber og pensjon med Biden. Han spår også at voldelig sammenstøt og demonstrasjoner vil øke under Biden.

– Det er kun én ting som står mellom familiene deres og den radikale venstreekstreme mobben, sa Trump:

– Og det er deres stemme i november.

Trump angrepet av Biden

Biden lovet å samle et USA som er sterkt preget av coronapandemien og sosial uro, da han torsdag kveld aksepterte nominasjonen til å bli Demokratenes presidentkandidat.

– Om dere gir meg tilliten til å være deres president, vil jeg spille på det beste i oss, ikke det verste. Jeg vil være en alliert av lyset, ikke av mørket, sa Biden.

77 år gamle Biden tordnet mot president Donald Trumps coronahåndtering fra talerstolen og oppfordret velgerne til å straffe ham for kaoset i landet, som har medført over 170.000 dødsfall og økonomisk katastrofe.

– Vi er verdensledende i antall døde, sa han og stemplet Trumps innsats som «utilgivelig».