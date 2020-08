Barnier: Føles ofte som om vi går bakover, ikke fremover

– Klokken tikker, sier Barnier og minner om at det er litt over fire måneder før overgangsperioden etter Brexit går ut ved årsskiftet.

– Men for at EU-landenes ledere og EU-parlamentet skal rekke å godkjenne en avtale, må vi ha den endelige teksten klar i slutten av oktober. Da har vi bare to måneder på oss til å bli enige om alle temaene som diskuteres, sa Barnier på en pressekonferanse etter denne ukens forhandlingsrunde.

– På det stadiet vi er nå, virker en avtale usannsynlig. Det føles for ofte som om vi går bakover og ikke fremover, og jeg skjønner ikke hvorfor vi kaster bort verdifull tid. Enhver forsinkelse etter oktober innebærer en alvorlig risiko for at vi ikke lykkes.

Barniers britiske motpart, David Frost, sier denne ukens diskusjoner var nyttige, men at det var lite fremskritt. Han legger likevel an en litt mer optimistisk tone enn Barnier.

– Som jeg sa i forrige uke, er det fortsatt mulig å bli enige, og det er fortsatt målet, men det er tydelig at det ikke vil bli lett å oppnå. Omfattende arbeid gjenstår på en rekke områder, sier Frost.

Mener den andre siden gjør for lite

Både Barnier og Frost gir uttrykk for at de mener motparten ikke gjør nok for å komme dem i møte på viktige områder. For Storbritannia innebærer det at de ikke vil fire på noen punkter de mener undergraver britisk suverenitet.

– Vi ønsker et forhold som sikrer full kontroll over våre grenser, lover og farvann. Vi vil ha en avtale basert på den typen frihandelsavtaler EU har med en rekke andre internasjonale partnere. Når EU aksepterer dette, vil det være mye lettere å komme videre, sier Frost.

Barnier sier på sin side at EU har vært fleksible på viktige områder som fiske og britenes rett til å vedta egne lover.

– Men de har ikke vært villige til å ta inn over seg våre prioriteringer, som har vært uendret siden 2017. Enhver avtale må sikre gode standarder, rettferdige konkurransevilkår og et langsiktig perspektiv for europeiske fiskere. Og britene kan ikke plukke fritt hvilke deler av markedet de vil ha adgang til, sa Barnier.

Dette har vært et stridspunkt hele veien: Britene vil ikke føye seg etter regler vedtatt i EU, og EU vil ikke gi britene markedsadgang med mindre britene følger samme regler som alle andre.

– De har selv valgt å gå ut av det indre markedet. Hvorfor skal vi da gi dem tilgang og samtidig tillate at de skaper ulike vilkår gjennom for eksempel subsidier eller ved å lempe på reglene, spør Barnier.

– Må bli enige om det grunnleggende

Selv om Barnier sa han måtte skuffe dem som hadde ventet rask fremgang i denne runden, sa han at det var blitt gjort fremskritt på visse områder, som energisamarbeid, kamp mot hvitvasking av penger og britisk deltagelse i EU-programmer.

– Det kan være nyttig når den endelige teksten skal sammenstilles, men da må vi først bli enige om det grunnleggende, sa EU-forhandleren, som også kom med følgende hjertesukk:

– For å være helt ærlig skjønner jeg ikke hvordan det å utsette de vanskeligste punktene skal hjelpe oss å oppnå en bedre avtale.

Begge forhandlingslederne lovet å jobbe hardt og holde jevn kontakt også i ukene frem til neste forhandlingsrunde, som holdes i London fra 7. til 11. september.