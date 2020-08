Fylkesrådet legger fram beslutning om E18

Fylkesrådet skal i dag behandle saken om fylkeskommunal garanti for E18-prosjektet Lysaker – Ramstadsletta. Byggingen av den nye motorveistrekningen mellom Lysaker og Ramstadsletta på Høvik i Bærum er avhengig av at Oslo og Viken gir en nødvendig lokal økonomisk garanti.

Det er fylkesrådets leder Tonje Brenna (Ap) som vil orientere om beslutningen under en pressekonferanse på Scandic Hotel Fornebu klokken 14.00 i ettermiddag.

Fylkesrådet i Viken består i dag av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne. Fredag vedtok MDGs fylkestingsgruppe et ultimatum hvor det heter at hvis fylkestinget vedtar en slik bompengegaranti, vil det ikke lenger være grunnlag for at MDG blir i fylkesrådet.

Fylkesrådet er avhengig av MDGs mandater for å ha flertall.

MDG kaller utbygging av E18 en «samferdselspolitikk fra forrige århundre» og vil ikke støtte en bompengegaranti. Det kan bety slutten for hele fylkesrådet i Viken.

Det er tidligere blitt skrevet i VG at Oslo og Viken kan gå glipp av 11,4 milliarder kroner til kollektivtiltak og gang- og sykkelveier hvis de ikke gir garantien og inngår en ny byvekstavtale og bompengeavtale. Også finansieringen av den planlagte av Fornebubanen kan bli berørt.

