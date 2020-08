Finanskomiteens leder: – Signalene fra Stortinget er blitt fulgt opp

SIGNALER: Mudassar Kapur (H) sier han oppfatter at signalene fra Stortinget er blitt fulgt opp i forbindelse med den nye Tangen-avtalen. Her etter møtet i finanskomiteen på Stortinget fredag ettermiddag.

Foto: NTB Scanpix

– Det er svært viktig å understreke at det ikke er Stortinget som skal konstruere eller godkjenne løsningene. Det er hovedstyret i Norges Bank som har ansvaret for å ansette oljefondssjef. Jeg håper nå at vi er ved det punktet der alle kan se fremover, sier Kapur.

Han understreker at det har vært viktig for Høyre at Stortingets behandling ikke skulle ta bort handlingsrommet som er nødvendig for en statsråd og et hovedstyre å ha, i henhold til lovene og reglene som gjelder.

– Jeg viser til finansministerens uttalelser og vurderinger. Uten at jeg har sett alle detaljer, oppfatter jeg at signalene fra Stortinget er blitt fulgt opp, sier han.