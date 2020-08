Sanner advarer: Mindre rom for oljepengebruk

Onsdag samlet regjeringspartiene seg til budsjettkonferanse på Statsministerens kontor i Oslo. Der skal rammene og hovedprioriteringene fastsettes for regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021.

På et pressetreff like før møtestart forsvarte finansminister Jan Tore Sanner (H) den ekstraordinært høye bruken av oljepenger i 2020. Ifølge ham var denne pengebruken nødvendig for å unngå en dypere krise og enda flere arbeidsløse.

– Det var en riktig investering, sa Sanner.

– Samtidig må vi også sørge for at når veksten etter hvert tar seg opp og ledigheten går ned, så vil det også være mindre rom for å bruke like mye av våre felles sparepenger, la han til.

Full stopp blir det likevel ikke.

– Vi skal bruke det som er nødvendig for å styrke økonomien og sørge for at ledigheten går videre ned. Det er en viktig del av en trygg økonomisk styring.

