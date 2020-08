Listhaug varsler hard budsjettkamp – krever kutt i bistand

I vår fikk Fremskrittspartiet på plass en ekstrapott på 400 millioner kroner for å bekjempe ensomhet blant eldre.

– Det kan være behov for en ytterligere økning av beløpet neste år, for behovet kommer ikke til å bli mindre. Tvert imot ser det ut til at pandemien vedvarer, og vi trenger å satse på de eldre for å gjøre hverdagen deres bedre, sier Frps finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug til NTB.

Hun viser til at eldre er blant dem som blir hardest rammet av pandemien, fordi mange blir syke og sittende i ensomhet.

– Vi hører mange hjerteskjærende historier om folk som trenger omsorgstjenester. De opplever at det blir skåret ned til et minimum, og at folk enten ikke får hjelp eller at pårørende blir sittende igjen med en veldig stor jobb.

Krever bistandskutt

Bistand – som er en hjertesak for KrF – er en annen budsjettnøtt.

Hvis bistandsbudsjettet skulle vært holdt på 1 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI) i år, kunne det gitt et bistandskutt på 4,5 milliarder kroner, ifølge finansminister Jan Tore Sanner (H). Årsaken er et kraftig BNI-fall.

– Vi skal til neste år sørge for at det blir et kraftig kutt i bistandsbudsjettet, det må det bli. BNI har blitt kraftig redusert som følge av denne pandemien, sier Listhaug.

– Det er viktig å huske når vi nå står midt i pandemien, at mange familier og mennesker i Norge er knallhardt rammet. Noen er syke eller har mistet noen de er glad i. Mange har mistet jobben og er usikre på fremtiden, og rekordmange venter på å få hjelp på sykehusene.

Vil utvide omstridt ordning

Et annet krav fra Listhaug er at ordningene med statlig finansiert eldreomsorg i kommunene blir videreført og utvidet. Seks kommuner har fått tilsagn om å være med i 2021, men ifølge Frp ønsker flere å delta.

– Det er et veldig vellykket prosjekt i de kommunene man har forsøkt det. I stedet for at kommunens økonomi styrer hva slags hjelp du får, styres det av brukernes behov, sier Listhaug.

Målet med prosjektet er å teste ut om statlig finansiering og statlige kriterier for tildeling av omsorgstjenester vil gi økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere behovsdekning for innbyggerne.

Men ordningen er omstridt. Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol har kalt den et smalt prestisjeprosjekt som er både dyrt og byråkratisk.

Sukker, brus og røyk

Listhaug har også luftet noen budsjettkrav i Dagbladet , blant annet avgiftskutt på brus, røyk og godteri – produkter mange nordmenn normalt sett reiser til Sverige for å handle.

– Vi trenger nå avgiftslettelser ned mot svensk nivå – det er overmodent, sier hun til avisen.

Derimot avviser Listhaug å stille ultimatum før forhandlingene. Frps Oslo-lag mener partiet må kreve null kvoteflyktninger og stopp i underregulering av pensjoner neste år.

– Å stille ultimatum er aldri noen god måte å gå inn i forhandlinger på, sier Frp-nestlederen.

Koronapandemien har ført til uvanlig stor usikkerhet om vekst, arbeidsledighet og behovet for offentlig pengebruk i 2021-budsjettet. Men Norge har penger på bok.

– Da kan vi ikke nøle med å bruke mer penger når det trengs for å bygge landet videre og få Norge gjennom krisen, sier Listhaug.

Regjeringens forslag til statsbudsjett legges fram 7. oktober. Frp vil legge fram sitt eget alternative budsjett før forhandlingene med regjeringspartiene.