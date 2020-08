Australske myndigheter åpner for å avvikle lokale avtaler med Kina

NYTT LOVFORSLAG: Australias statsminister Scott Morrison understreker viktigheten av at landet snakker med en stemme i utenrikspolitikken. Foto: AP

– Det er viktig at vi, når det kommer til Australias omgang med resten av verden, snakker med én stemme og jobber etter én plan, sa statsminister Scott Morrison da han kunngjorde lovgivningen.

– Hvis noen av disse avtalene undergraver måten den føderale regjeringen beskytter og fremmer våre nasjonale interesser på, kan de kanselleres, sa han.

Regjeringen skal legge lovforslaget fram for nasjonalforsamlingen neste uke med mål om at den skal innføres innen utgangen av 2020.

Selv om endringen ikke spesifikt retter seg mot Beijing, vil lovendringen blant annet kunne ta for seg flere kontroversielle avtaler mellom lokale myndigheter og Kina. Det er en økende uro i Australia for at Kina ønsker å øke sin makt gjennom innflytelse på lokalt og regionalt nivå.

I tillegg til lokale myndigheter vil avtalen også gjelde offentlige universiteter.