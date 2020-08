Giske risikerer flom av blanke stemmer

– Den største frykten er at dette skal gå igjennom ved akklamasjon, sier Heidi Linge, leder i Charlottenlund og Brundalen Arbeiderlag i Trondheim.

Hun forteller at skuffelsen var stor da valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti mandag enstemmig foreslo Trond Giske som ny fylkesleder.

Den enstemmigheten gjenspeiler ikke stemningen i fylkespartiet, fastslår hun.

– Vi hadde håpt at det iallfall skulle bli en delt innstilling hvis Giske skulle stå på topp, sier Linge.

– Vi har jobbet veldig hardt for å få en kvinne på topp.

Vil markere motstand

Som en konsekvens av den enstemmige innstillingen tar en rekke kvinner i Trøndelag Arbeiderparti nå til orde for skriftlig avstemning på fylkesårsmøtet lørdag.

Håpet er at dette skal føre til at delegatene står friere hvis det kommer benkeforslag med en motkandidat til Trond Giske som leder for fylkespartiet.

Men kanskje vel så viktig er det at en skriftlig avstemning vil gi delegatene en mulighet til å avgi blank stemme og på den måten få vist sin misnøye med valgkomiteens innstilling.

– Når valgkomiteen nå kommer med en enstemmig innstilling, er det jo ingen andre for oss å stemme på. Da får vi ikke gitt uttrykk for synet vårt, påpeker Linge.

Også Namsos-ordfører Arnhild Holstad stiller seg bak kravet.

– Jeg tror en god del har behov for å markere at de ikke er enige med innstillingen, sier hun til NTB.

Giske selv har ikke besvart NTBs henvendelser om saken.

Terskel på 20 delegater

Fylkessekretær Jan Thore Martinsen forklarer at minst 20 delegater må kreve skriftlig avstemning for at kravet skal gå igjennom. Alt i alt deltar rundt 280 delegater på fylkesårsmøtet.

– Vi har et forslag til forretningsorden som årsmøtet skal vedta ved møtets start. Og i forretningsordenen står det at man kan kreve skriftlig avstemning ved personvalg. Det er vanlig i Arbeiderpartiet, sier Martinsen.

Holstad sier spørsmålet ble diskutert i Namsos onsdag, og det der var enighet om å gå inn for skriftlig avstemning. Namsos har til sammen sju delegater på årsmøtet.

Gina Holmen Berre, som er kommunestyrerepresentant i Namsos, sier hun tror en skriftlig votering vil gi et riktigere resultat.

– Det er mange som har gitt tilbakemeldinger om at de ikke opplever at det er høyt under taket i Trøndelag Arbeiderparti, sier Berre.

– Derfor tenker jeg at det kan være en god idé med en skriftlig votering, sier hun.

Kontroversiell

I et innlegg i Trønderdebatt denne uka gikk Berre hardt ut mot valgkomiteens innstilling.

«Det opprører meg dypt at Giske er enstemmig innstilt som leder av Trøndelag Arbeiderparti. Han er ikke en leder jeg kan stå bak. Jeg håper årsmøtet kan enes om en leder som faktisk er samlende», skrev hun.

Berre håper nå på et benkeforslag på lørdagens møte, slik at hun og andre Giske-motstandere får et alternativt navn å stemme på.

Giske gikk av som nestleder i Arbeiderpartiet i januar 2018 etter varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel. Det har siden vært vedvarende splittelse internt om hans videre rolle i partiet.

Ifølge Linge trenger Trøndelag Arbeiderparti en fylkesleder som er mer samlende enn Giske.

– Jeg mener Giske er for kontroversiell. Han mangler tillit hos veldig mange, advarer hun.

(©NTB)