Japan-børsen bråsnur etter melding om at statsministeren går av

Nikkei-indeksen i Japan var tidligere i morges (norsk tid) opp 0,41 prosent. Etter at NHK meldte at Japans statsminister Shinzo Abe skal ha bestemt seg for å tre tilbake grunnet helsetrøbbel, snur børsen.

Nikkei er ved 8-tiden ned 1,10 prosent. På det meste var nedgangen på rundt 2 prosent. Topix-indeksen er ned 0,40 prosent, mens indeksen var ned 1,60 prosent på det verste.

De øvrige asiatiske børsene er fortsatt i pluss.

Abe er 65 år. Han har vært statsminister i landet siden 2012. Ifølge E24 går det ryker om at Abe sliter med en betennelse i tarmen. Da han var statsminister i en kort periode i 2006 og 2007, måtte han gi seg på grunn av denne sykdommen.